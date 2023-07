Mondiali Fukuoka 2023, nuoto artistico: Susanna Pedotti splendida quinta nel solo tecnico, oro a Inui

Susanna Pedotti ha conquistato uno splendido quinto posto nella finale del solo tecnico femminile ai Mondiali di nuoto artistico di Fukuoka 2023. La 18enne azzurra, dodicesima dopo il preliminare e quindi ultima qualificata per l’atto conclusivo, ha eseguito con grande solidità e pulizia la sua routine sulle note di “The dragon princess” dell’Epic Chinese Orchestra. Così con il passare dei minuti ha sopravanzato avversarie su avversarie, arrendendosi solo a coloro che erano nettamente superiori.

La vittoria è andata alla padrona di casa e campionessa in carica Yukiko Inui, capace di incantare ancora a 32 anni contro avversarie nettamente più giovani. Mai in discussione il suo successo, che con il punteggio di 276.5717 l’ha vista prevalere con oltre 12 punti di margine sull’austriaca Vasiliki Alexandri (264.4200). Il podio è stato completato dalla spagnola Iris Tio Casas con 254.2100, ma la vera delusione è per la greca Evangelia Platanioti: l’ellenica, da tutti considerata come più credibile avversaria per Inui, è addirittura quarta e quindi fuori dalla zona medaglie con 242.5000.

