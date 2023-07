Rugby Championship 2023, la nazionale azzurra di calcio femminile presente a Auckland per gli All Blacks

Prosegue l’ambientamento a Auckland per la nazionale italiana di calcio femminile, che il 24 luglio farà il suo esordio al Mondiale contro l’Argentina. La selezione azzurra, con il ct Milena Bertolini, ha presenziato allo stadio per il match del Rugby Championship 2023 tra Nuova Zelanda e Sudafrica vinto dagli All Blacks padroni di casa per 35-20. Un’esperienza sicuramente da ricordare per le giocatrici azzurre, ma adesso spazio agli allenamenti presso il quartier generale dello Shepherds Park dove domani andrà in scena la prima sessione a porte aperte.

Nel mattino neozelandese invece la delegazione italiana ha partecipato a un evento di benvenuto organizzato dalla città di Auckland per tutte le nazionali che useranno la città neozelandese come base per il Mondiale. Oltre all’Italia presenti Stati Uniti, Norvegia, Vietnam, Giappone, Filippine, Portogallo e ovviamente le padrone di casa. Assente l’Argentina, che non è ancora arrivata in Nuova Zelanda.