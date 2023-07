Mondiali Fukuoka 2023, nuoto artistico: l’Italia del tecnico a squadre approda alla finale con il terzo punteggio

l pl i

Incanta l’Italia tecnica del nuoto artistico in apertura di terza giornata ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche. Con l’esercizio “The fire” sulle note di No twerk apashe & panther e la coreografia di Vlada Chigireva, il team azzurro composto dalle new entry Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero e Giulia Vernice, che si aggiungono a Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino, ottiene 251.7359 punti (154.8879 per gli elementi e 96.6500 di impressione artistica). Un punteggio che vale il terzo posto nel preliminare alle spalle della Grecia che precede le nostre di 10 punti e una Cina che è di un altro pianeta e guida il ranking con 304.3992 (195.6492 e 108.7500).

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

L’appuntamento con la finale è per martedì 18 luglio alle ore 12:30, quando le azzurre proveranno ad andare a caccia di una medaglia. Dodici le nazioni che ottengono il pass per l’atto conclusivo: oltre alle tre che compongono il podio virtuale, qualificazione anche per Usa, Israele, Spagna, Giappone, Ucraina, Messico, Australia, Francia ed Egitto.

GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA

“Questo è un esercizio nuovo che abbiamo iniziato quest’anno con le coreografe russe che sono venute ad aiutarci – spiega Enrica Piccoli, capitano e portavoce della squadra – Abbiamo cominciato a lavorare sulla base e con le regole dell’anno scorso e via via che il regolamento veniva aggiornato lo abbiamo modificato e adeguato. Per cui ci sono stati cambi durante tutto l’anno, anche dagli European Games al mondiale, ed anche negli ultimi dieci giorni abbiamo incrementato le difficoltà e cambiato leggermente la copertura della vasca. Sicuramente è molto più difficile, credo sia il terzo o quarto più difficile del mondiale. Questo è l’esercizio tecnico per eccellenza. Peccato per quel base mark che ci lascia dietro alla Grecia. Sappiamo che l’errore è stato fatto nell’ultimo pezzo e andremo ad analizzarlo nella prossima riunione”.