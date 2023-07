Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti i risultati di domenica 16 luglio

Tutti i risultati di domenica 16 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Terza giornata della rassegna iridata che si apre con la 10km in acque libere con Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri a caccia del podio che significa anche qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Fari puntati anche sull’esordio del Setterosa di Carlo Silipo, mentre proseguono le spettacolari gare di tuffi e nuoto artistico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

Mondiali Fukuoka 2023: risultati domenica 16 luglio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

1.00-3.15 Nuoto in acque libere 10km maschile

2.00 Pallanuoto femminile Usa-Cina (Gruppo A)

3.00-4.15 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile – Preliminari

3.00-5.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Preliminari

3.30 Pallanuoto femminile Francia-Australia (Gruppo A)

5.00 Pallanuoto femminile Olanda-Spagna (Gruppo B)

6.30 Pallanuoto femminile Israele-Kazakistan (Gruppo B)

7.30-9.00 Tuffi Trampolino 1m maschile – Finale

9.00 Pallanuoto femminile Italia-Argentina (Gruppo C)

9.30-11.00 Nuoto artistico Duo tecnico misto – Finale

10.30 Pallanuoto femminile Grecia-Sudafrica (Gruppo C)

11.00-12.30 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile – Finale

12.00 Pallanuoto femminile Nuova Zelanda-Giappone (Gruppo D)

12.30-14.00 Nuoto artistico Duo tecnico – Finale

13.30 Pallanuoto femminile Ungheria-Canada (Gruppo D)