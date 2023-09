Volley femminile, ranking ultima chiamata per le Olimpiadi: regolamento e come funziona

L’Italia femminile del volley non riesce a conquistare uno dei due pass che venivano offerti per Parigi 2024 dal Preolimpico andato in scena in Polonia. Nello scontro diretto che valeva questa sera la qualificazione con diversi mesi di anticipo le azzurre di Mazzanti hanno sprecato tanto e si sono arrese per tre set a uno alle padrone di casa. L’obiettivo, in realtà, potrebbe essere solo stata rinviato, perché l’Italia si trova in un’ottima situazione a livello di ranking, tramite il quale verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i prossimi Giochi estivi.

La nostra Nazionale è infatti stabilmente in quinta posizione e tutte le quattro davanti (Turchia, Serbia, USA e Brasile) sono già qualificate. Due dei cinque posti andranno ad una rappresentante asiatica (una tra Cina e Giappone) e ad una africana (presumibilmente il Kenya) dato che dovranno essere rappresentati tutti i continenti a Parigi. Restano, quindi, tre posti. E l’Italia ha un margine davvero enorme nei confronti di quella che sarebbe al momento la prima esclusa, ovvero il Canada in undicesima posizione. La brutta notizia è che ci sarà tanto da attendere per avere un’eventuale ufficialità: il ranking FIVB che verrà infatti preso in considerazione è quello al termine della fase preliminare della Nations League 2024, in programma nel prossimo mese di giugno. Durante il torneo le nostre ragazze non dovranno fare altro che gestire un vantaggio molto cospicuo sulle inseguitrici.

1. Turchia 397,46 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

2. USA 358,62 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

3. Brasile 352,55 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

4. Serbia 350,86 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

5. Italia 338,97

6. Cina 329,65

7. Polonia 327,89 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

8. Repubblica Dominicana 308,86 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

9. Giappone 305,59

10. Paesi Bassi 287,94

11. Canada 265,66

12. Germania 228,36

13. Thailandia 222,00

14. Belgio 199,57

15. Francia 184,99 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, Paese organizzatore)