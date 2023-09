Sassuolo-Juventus, Rocchi: “A Berardi avrei forse dato rosso, ma non colpevolizzo l’arbitro”

“In campo forse avrei dato il rosso, ma non mi sento di colpevolizzare l’arbitro. Non sono andati a rivederlo perché il VAR era d’accordo con la decisione dell’arbitro. Non esiste un arbitro che si rifiuta di andare al VAR in caso di chiamato, se qualcuno dei miei ragazzi lo facesse da domani non ci sarebbe più”. Così Gianluca a Rocchi a Dazn durante il format ‘Open Var’, in merito all’episodio riguardante Domenico Berardi in Sassuolo-Juventus.