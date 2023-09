Monza-Lecce, Rocchi: “Errato confermare il rosso a Baschirotto”

“Per noi bisognava togliere il cartellino rosso e passare all’ammonizione. Marinelli fa la scelta giusta in campo, è istintivo e a me piace. Apprezzo la sua scelta, ma manca un parametro che al var gli fanno notare. Baschirotto gioca chiaramente il pallone e non può fare niente, al var cercano un doppio movimento che non c’è. Se ci fosse più spazio tra il tocco del pallone e il tocco alla caviglia, sarebbe stato rosso. Perché a quel punto avrebbe potuto evitare il contatto”. È l’analisi del designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi a Dazn durante il format ‘Open Var’, a proposito dell’audio Var di Monza-Lecce a proposito dell’espulsione a Baschirotto confermata dall’arbitro Marinelli al monitor.