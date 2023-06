Volley femminile, Nations League 2022/2023: l’Italia dura un set, la Polonia si impone in rimonta

L’Italvolley femminile cade contro la Polonia mediante il punteggio di 1-3 (25-21, 20-25, 14-25, 18-25) nel match valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Dopo un buon inizio con la vittoria del primo set, le giocatrici di Davide Mazzanti subiscono la rimonta delle avversarie che non lascia loro alcuno scampo.

PROGRAMMA WEEK 1 VNL FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

PRESENTAZIONE WEEK 1: AZZURRE PER GRANDI SFIDE

CALENDARIO COMPLETO VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO ITALIA VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA

VNL FEMMINILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Le polacche si rendono protagoniste si un buon avvio di partita portandosi subito sul 2-0 con Rozanski, ma la reazione delle azzurre non tarda ad arrivare. Le ragazze di Davide Mazzanti, infatti, nell’arco di pochi minuti passano in vantaggio e, pur non riuscendo a prendere il largo, mantengono le debite distanze dalle loro avversarie. L’attacco vincente di Degradi consegna quattro set-point all’Italia che, alla seconda chance, porta a casa il set con il punteggio di 25-21. Nel secondo parziale è ancora la Polonia a provare per prima a scappare e, questa volta, riesce ad incamerare un buon vantaggio di sette punti, tale da costringere Mazzanti a chiamare il time-out. Le parole del ct sembrano apparentemente dare la giusta scossa alla squadra che ricuce parzialmente il gap, ma ciò non basta per evitare che le polacche si impongano 25-20.

Le giocatrici di Stefano Lavarini, sulle ali dell’entusiasmo, provano a prendere in mano anche il controllo del terzo set proiettandosi su un perentorio 8-1. Soltanto la diagonale vincente di Nwakalor riesce a spezzare il dominio della Polonia, che però prosegue spedita nella propria marcia volando a dieci punti di margine. L’Italia fa quel che può per evitare un passivo peggiore, ma concede ben undici set-point alle rivali che, alla seconda occasione, passano in vantaggio con un 25-14.

Il quarto set diventa decisivo per le azzurre che, dopo una piccola incertezza iniziale, vanno avanti e tentano lo strappo, che viene prontamente contenuto dalla squadra ospite. Le polacche lasciano sfogare le ragazze di Mazzanti per poi rifarsi sotto prepotentemente, sfruttando anche i troppi errori delle avversarie. La Polonia, dunque, acquisisce sei match-point ma ne basta soltanto uno per portare a casa il successo con lo score di 1-3 (25-21, 20-25, 14-25, 18-25).