A metà del ONEflight Myrtle Beach Classic 2025, Mackenzie Hughes resta in testa. Il canadese classe ’90 però condivide ora la vetta a -10 con Cristobal Del Solar, frutto del -4 ottenuto dal cileno nel secondo giro, mentre Hughes si è reso protagonista di un -2. Alle spalle del duo di testa, in terza posizione si attesta a -9 un quintetto tutto statunitense, formato da Danny Walker, Harry Higgs, Nick Watney, Will Chandler e Davis Shore. Da solo all’ottavo posto Norman Xiong, autore del miglior giro di giornata con un -6 che lo porta a -8.

Seguono in nona posizione e completano così la top ten a -7 i due statunitensi Patton Kizzire, Andrew Putnam, il taiwanese Kevin Yu, il canadese Ben Silverman e lo svedese Tim Wilding, che guadagna 30 posizioni grazie a un ottimo -5. Giornata tutto sommato positiva per i colori italiani, dal momento che sia Matteo Manassero che Francesco Molinari hanno superato il taglio. I due azzurri hanno chiuso il secondo round in par: il veronese è 34esimo a -4, mentre il più esperto torinese accede ai due round conclusivi con il minimo necessario, ovvero -2, che lo colloca in 58esima posizione.

Golf: i risultati al Truist Championship

In contemporanea si gareggia anche al Truist Championship, sempre negli Stati Uniti. La situazione dopo il secondo round vede al comando il padrone di casa Keith Mitchell con -12: dopo uno straordinario -9 nel primo giro che vale anche il record della gara e primato personale, il classe ’92 ha consolidato la leadership con un -3 nel secondo round. Alle sue spalle c’è Shane Lowry, secondo a -11. L’irlandese, già tre volte in top 10 nel 2025, cerca la prima vittoria dell’anno. In terza posizione a -10 c’è l’austriaco Sepp Straka, vincitore del The American Express qualche mese fa.

Tra i protagonisti spicca anche Rory McIlroy, in quarta posizione a -7 dopo due giri molto solidi. Reduce da tre vittorie stagionali, il nordirlandese è tra i favoriti per il weekend. Con lui, in T4, anche Thomas, Morikawa, Bhatia, Si Woo Kim e Cantlay. Infine Rickie Fowler, in calo dopo un buon avvio, è a -6 in decima posizione insieme a Homa, Detry, Woodland e Jaeger.