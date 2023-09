F1, Alonso a Marca: “Se dovessi correre contro il me del 2006, lo batterei”

Fernando Alonso racconta ai microfoni della Marca i suoi ultimi anni, dal saluto alla Formula 1 al ritorno nel paddock: “Quello che ho fatto fuori dal il mio soggiorno in Formula 1 mi ha reso un pilota più completo. Auto diverse, gare in vari forma di gara e applicando varie tecniche di guida mi hanno permesso di comprendere ancora meglio la filosofia del motorsport. Quando ho iniziato nel 2001, le auto avevano ancora un interruttore di accensione in gran parte analogico. Ma più di due decenni dopo, vedo come la tecnologia sta cambiando il gioco. Con i pit-stop di oggi devi parcheggiare al centimetro. Con le soste per il rifornimento così come erano, non importava. Ti fermavano comunque 10 secondi per fare rifornimento. Se dovessi correre contro l’Alonso del 2006, lo batterei proprio per quei dettagli!”