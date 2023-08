Repubblica Ceca-Ucraina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Europei femminili volley 2023

Tutto pronto per Repubblica Ceca-Ucraina, partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei femminili 2023 di volley, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. La compagine ceca, seconda nella Pool C con tre vittorie e due sconfitte, torna in campo per vincere ancora e proseguire l’avventura continentale. Dall’altra parte della rete c’è la formazione ucraina, terza classificata della Pool A con tre successi e due ko, che non parte certo battuta ed è pronta a dare il massimo per passare il turno. Chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di lunedì 28 agosto al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Repubblica Ceca-Ucraina degli Europei femminili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Repubblica Ceca-Ucraina degli ottavi di finale Europei femminili 2023 di volley non gode della copertura televisiva in Italia, ma è visibile in diretta streaming per gli abbonati su Eurovolley.tv, la piattaforma della Cev (con possibili restrizioni territoriali). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.