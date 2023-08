Roma, Lukaku: al lavoro con il Chelsea per gli ultimi dettagli

Tutta la dirigenza giallorossa è a Londra, nel tentativo di trovare il via libera per portare Lukaku a Roma. Dopo un primo accordo tra il club italiano e il Chelsea, che ha visto stabilire un prestito a cinque milioni più bonus, si lavora adesso per l’ingaggio del calciatore, che dovrebbe percepire 7.5 milioni di euro. Il ritmo delle trattative è serrato e le novità potrebbero arrivare già questa sera o domani mattina.