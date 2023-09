LIVE – Italia-Slovenia: preolimpico volley femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Slovenia, partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo la vittoria all’esordio contro la Corea del Sud, tornano in campo per conquistare un altro successo e tenere il passo delle migliori in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la compagine slovena, reduce dalla sconfitta incassata contro la Polonia in tre set. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.45 di domenica 17 settembre all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Slovenia del torneo preolimpico 2023 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – SLOVENIA (inizia alle 20.45)

