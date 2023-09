Preolimpico volley femminile 2023: l’Italia concede il bis, liquidata in tre set la Slovenia

Seconda vittoria in due partite per l’Italia, che prosegue nel migliore dei modi il torneo preolimpico di volley femminile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo la vittoria all’esordio contro la Corea del Sud, hanno conquistato un altro successo contro la Slovenia, tenendo il passo delle migliori in classifica. 3-0 (25-15, 25-15, 25-17) il punteggio della sfida andata in scena all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, dominata dalle azzurre e conquistata con merito. Italia che resta dunque in vetta al girone a punteggio pieno: prossimo appuntamento martedì 19 settembre alle 14.30 contro la Thailandia.

CRONACA – Dopo un avvio equilibrato, in cui le due squadre avanzano punto a punto, l’Italia dilaga e mette in netta discesa la sfida. Gli ace di Lubian e gli attacchi di Sylla e Antropova su tutte fanno la differenza ed emerge la superiorità delle azzurre. Un parziale di 10-2 dal 15-13 mette dunque fine al set, stravinto dalla squadra di Mazzanti. Nella seconda frazione, invece, l’Italia parte subito forte e stacca le avversarie, costrette ad inseguire sotto di 4 o 5 lunghezze. Un altro mini-parziale di 5-0 taglia definitivamente le gambe alla Slovenia, che si limita a rendere meno pesante il passivo ma capitola ancora per 25-15. Infine, nel terzo set, Pucelj e compagne partono forte, issandosi addirittura sul +4. Mazzanti ricorre dunque a un time out e l’Italia si ricompone, ricucendo il gap e tornando ad avere in mano il pallino del gioco. Le slovene non mollano e tanto di restare in scia, ma nel finale si disuniscono in maniera fatale. L’Italia inanella infatti un parziale di 9-1 e mette le mani anche sul terzo set, per 25-17.