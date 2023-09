LIVE – Italia-Olanda 0-3 (23-25, 26-28, 20-25): finale bronzo Europei femminili volley 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Olanda, finale per il bronzo degli Europei femminili 2023 di volley: ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre di Davide Mazzanti, sconfitte al tie-break in rimonta dalla Turchia, tornano in campo per provare a riscattarsi e salire nuovamente sul podio continentale dopo. Dall’altra parte della rete c’è la formazione orange, che ha sfiorato l’impresa in semifinale contro le bicampionesse mondiali della Serbia ed ora vuole chiudere in top-3. Chi si aggiudicherà vittoria e medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 3 settembre al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale per il bronzo Italia-Olanda degli Europei femminili 2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – OLANDA 0-3 (23-25, 26-28, 20-25)

_________________________________________________________________

TERZO SET OLANDA 25-20. Neanche il bronzo per le Azzurre. Si chiude malissimo un Europeo brutto per le nostre.

TERZO SET – Daalderop ancora con l’ennesimo attacco centrale: 19-23

TERZO SET – Olanda che vede il bronzo vicino: 16-20

TERZO SET – Pessimo errore di Sylla: 14-17

TERZO SET – Buon momento azzurro. Ritroviamo la parità: 13-13

TERZO SET – Sbaglia Pietrini: 9-12

TERZO SET – Nuovo break Olanda, ancora in difesa su Antropova: 8-10

TERZO SET – Di nuovo pari: 5-5

TERZO SET – Out il muro olandese: 2-1

TERZO SET – Murata Antropova: 1-1

TERZO SET – Primo punto nostro: 1-0

SECONDO SET OLANDA 26-28

SECONDO SET – E l’Olanda concretizza alla prima chance: 26-28

SECONDO SET – Daalderop passa, ora il set point è per le nostre avversarie: 26-27

SECONDO SET – Tre set point ben annullati dalle olandesi: 26-26

SECONDO SET – ACE LUBIAN! SET POINT!

SECONDO SET – Pietrini per la parità: 22-22

SECONDO SET – Ed è meno uno. Le azzurre non mollano: 20-21

SECONDO SET – Time-out sul 18-21

SECONDO SET – A segno Antropova: 16-20

SECONDO SET – Che partita di Dallderop: 13-18

SECONDO SET – Altro muro, questa volta su Egonu: 11-16

SECONDO SET – Muro di Jasper su Degradi. Nuovo black-out azzurro: 11-14

SECONDO SET – Va avanti l’Olanda, time-out chiamato da Mazzanti: 11-12

SECONDO SET – Siamo di nuovo in parità: 9-9

SECONDO SET – In rete l’attacco di Lubian: 8-7

SECONDO SET – Quinto punto per Dallderop: 8-6

SECONDO SET – Due punti di fila per le nostre: 8-5

SECONDO SET – Pallonetto di Antropova: 6-4

SECONDO SET – Murata Antropova: 4-4

SECONDO SET – Out il muro azzurro: 1-1

SECONDO SET – Primo punto azzurro: 1-0

PRIMO SET OLANDA 25-23

PRIMO SET – Antropova sbaglia la battuta successiva: 23-25

PRIMO SET – Antropova annulla la prima palla set: 23-24

PRIMO SET – Due set point Olanda: 22-24

PRIMO SET – Fuori l’attacco olandese: 22-23

PRIMO SET – L’Italia torna sotto: 21-23 e time-out Olanda.

PRIMO SET – Murata Egonu, nuovo allungo Olanda: 16-20

PRIMO SET – Invasione a rete di Lubian: 16-18

PRIMO SET – Il muro di Marina Lubian! Meno uno: 16-17

PRIMO SET – A segno Antropova: 13-16. Entra anche Egonu.

PRIMO SET – Azzurre un po’ in confusione in questo momento: 12-16

PRIMO SET – Out l’attacco di Danesi: 11-14 e time-out per Mazzanti.

PRIMO SET – Striscia positiva per le olandesi: 8-9

PRIMO SET – A segno Lubian: 8-6

PRIMO SET – Il bellissimo muro di Orro: 6-5

PRIMO SET – Diagonale di Pietrini: 2-2

PRIMO SET – Primo punto per le olandesi: 0-1

16:25 – Inni nazionali in corso.

16:20 – Buon pomeriggio a tutti, amici di Sportface. Tra pochi minuti l’Italvolley scende in campo per provare a conquistare il bronzo europeo.