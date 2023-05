LIVE – Italia-Croazia: amichevole volley femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Croazia, prima amichevole del DHL Test Match Tournament femminile 2023 di volley , in programma a Lanciano tra il 22 e il 24 maggio. La squadra di Davide Mazzanti scalda i motori in vista di una nuova estate ricca di impegni e chiude il primo ritiro della stagione con un paio di confronti, in attesa dell’arrivo anche delle azzurre impegnate fino alla fine dei playoff. La prima avversaria sarà la formazione croata di Ferhat Akbas, allenatore dell’Eczacibasi Istanbul (finalista di Champions League quest’anno). Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di lunedì 22 maggio al Palazzetto dello Sport di Lanciano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dell’amichevole Italia-Croazia di volley femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO AMICHEVOLI 2023 ITALIA FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ITALIA – CROAZIA (inizia alle 21.00)

__________________________________________________________