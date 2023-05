Premier League 2022/2023: solo 0-0 tra Newcastle e Leicester

Si chiude con uno 0-0 che serve a poco ad entrambi il posticipo di Premier League 2022/2023 tra Newcastle e Leicester. Partita a senso unico per i padroni di casa, che però non sfondano mai. 82% di possesso palla contro 19%, 25 tiri contro 0, ma nessuna rete ed un punto a testa. Newcastle terzo, a 70 punti, e con la conquista automatica della Champions League con una gara di anticipo. Leicester invece che supera il Leeds, ma rimane in zona retrocessione, a -2 punti dalla salvezza. Ora ultimi 90 minuti, per i bianconeri gara a Stamford Bridge, contro il Chelsea. Per le Foxes sfida casalinga con il West Ham.