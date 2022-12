Calendario volley 2023 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per il volley: ecco il calendario completo 2023 per non perdersi davvero nulla. Il 2022 è stato un anno davvero magico: primo storico trionfo in VNL delle azzurre di Davide Mazzanti, poi di bronzo ai Mondiali, mentre gli azzurri di Fefé de Giorgi si sono presi il titolo iridato. A questi successi, rimanendo in ambito internazionale, si aggiungono quelli delle Nazionali italiane giovanili, trionfatrici in ogni categoria (sia maschile che femminile), ma anche i titoli di Conegliano e Perugia al Mondiale per Club. Grande dunque l’attesa per questo nuovo anno di grande pallavolo: fari puntati soprattutto sugli Europei senior, con l’Italia che proverà a difendere entrambi i titoli. Scopriamo dunque tutti gli eventi del 2023 (in blu le competizioni principali delle Nazionali, in rosso i tornei di qualificazione olimpica, in verde le finali delle Coppe europee e i Mondiali per club, in viola le fasi salienti dei campionati italiani).

IL CALENDARIO COMPLETO 2023 DI VOLLEY (in aggiornamento)

3 gennaio-7 gennaio: Europei U17 maschili prima fase (zona WEVZA con l’Italia)

4 gennaio-8 gennaio: Europei U17 femminili prima fase (zona WEVZA con l’Italia)

5 gennaio-7 gennaio: Europei U17 maschili prima fase (zona MEVZA)

5 gennaio-7 gennaio: Europei U17 femminili prima fase (zona MEVZA)

18 gennaio-22 gennaio: Europei U17 maschili prima fase (zona BVA)

18 gennaio-22 gennaio: Europei U17 femminili prima fase (zona BVA)

25 gennaio: Champions League maschile 2022/2023 – Ultima giornata dei gironi

28 gennaio-29 gennaio: Final Four Coppa Italia femminile

8 febbraio: Champions League femminile 2022/2023 – Ultima giornata dei gironi

21 febbraio-2 marzo: Champions League femminile 2022/2023 – Play Off

25 febbraio-26 febbraio: Final Four Coppa Italia maschile

7 marzo-16 marzo: Champions League maschile 2022/2023 – Quarti di finale

12 marzo: Ultima giornata regular season Superlega 2022/2023 maschile

14 marzo-23 marzo: Champions League femminile 2022/2023 – Quarti di finale

19 marzo-10 aprile: Quarti di finale Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 maschile

19 marzo-12 aprile: Preliminari Playoff 5° posto Superlega 2022/2023 maschile

28 marzo-6 aprile: Champions League maschile 2022/2023 – Semifinali

4 aprile-13 aprile: Champions League femminile 2022/2023 – Semifinali

8 aprile: Ultima giornata regular season Serie A1 Femminile 2022/2023

13 aprile-25 aprile: Semifinali Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 maschile

15 aprile-15 maggio: Play Off Scudetto Serie A1 Femminile 2022/2023

16 aprile-13 maggio: Playoff 5° posto Superlega 2022/2023 maschile

29 aprile-13 maggio: Finale Playoff 3° posto Superlega 2022/2023 maschile

30 aprile-14 maggio: Finale Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 maschile

20 maggio: Super Final Champions League maschile 2022/2023

21 maggio: Super Final Champions League femminile 2022/2023

30 maggio-2 luglio: Volleyball Nations League femminile (girone)

6 giugno-9 luglio: Volleyball Nations League maschile (girone)

12 luglio-16 luglio: Finali Volleyball Nations League femminile

19 luglio-23 luglio: Finali Volleyball Nations League maschile

27 luglio-30 luglio: Fivb Volleyball Challenger Cup femminile

27 luglio-30 luglio: Fivb Volleyball Challenger Cup maschile

15 agosto-3 settembre: Europei femminili in Belgio, Germania, Italia ed Estonia

28 agosto-16 settembre: Europei maschili in Italia, Macedonia del Nord, Bulgaria ed Israele

16 settembre-24 settembre: Road to Paris – Preolimpico femminile Pool A

16 settembre-24 settembre: Road to Paris – Preolimpico femminile Pool B

16 settembre-24 settembre: Road to Paris – Preolimpico femminile Pool C

30 settembre-8 ottobre: Road to Paris – Preolimpico maschile Pool A

30 settembre-8 ottobre: Road to Paris – Preolimpico maschile Pool B

30 settembre-8 ottobre: Road to Paris – Preolimpico maschile Pool C

4 dicembre-12 dicembre: Mondiale per Club maschile

11 dicembre-17 dicembre: Mondiale per Club femminile