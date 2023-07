Malagò: “Commenti sessisti? Telecronisti sfortunati, ma sacrosanta la presa di posizione della Rai”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha detto la sua in merito alla decisione della Rai di sospendere il giornalista Lorenzo Leonarduzzi e il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi in seguito ai commenti sessisti pronunciati durante una gara di tuffi dei Mondiali di Fukuoka 2023: “Personalmente il mio ruolo non prevede un intervento in queste situazioni, ma reputo sacrosanta la presa di posizione da parte della dirigenza dell’azienda” ha detto a margine della presentazione del Jumping European Championship Milano 2023. Malagò ha poi aggiunto: “Bisogna dire che i telecronisti sono stati superficiali e sfortunati visto che queste frasi sono state pronunciate in un fuorionda. Purtroppo sono stati ascoltati e questa non è una buona pubblicità. Tutti nella vita abbiamo commesso errori, ma è giusto aver preso questo provvedimento“.