Europei Under 19 2023: calendario, programma, orari e tv

di Mattia Zucchiatti 44

Tutto pronto per gli Europei Under 19 2023. La rassegna continentale giovanile si apre a Malta, negli stadi di Paola e Ta’Qali. Anche gli azzurrini, dopo la brutta esperienza con gli under 21, saranno tra i protagonisti al via di un torneo che prevede due gironi e subito le semifinali. L’Italia debutterà lunedì 3 luglio contro i padroni di casa di Malta e a seguire dovrà vedersela contro Portogallo (6 luglio) e Polonia (9 luglio). Le partite degli azzurri potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV.

L’Italia si presenta al torneo con una rosa di classe 2004, con l’eccezione di tre 2005: Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Luca Lipani (Genoa) e Pio Esposito (Inter). Oltre agli ultimi due, spazio anche ai romanisti Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli tra i reduci della spedizione dell’Under 20. Di seguito, ecco il calendario completo fino alla finale.

Fase a gironi

Prima giornata

Lunedì 3 luglio

Gruppo A

Ore 18:00, Polonia – Portogallo (Tony Bezzina Stadium, Paola) UEFA TV

Ore 21:00, Malta – Italia (National Stadium, Ta’Qali) RAI SPORT

Martedì 4 luglio

Gruppo B

Ore 18:00, Norvegia – Grecia (Centenary Stadium, Ta’Qali) UEFA TV

Ore 21:15, Islanda – Spagna (Centenary Stadium, Ta’Qali) UEFA TV

Seconda giornata

Giovedì 6 luglio

Gruppo A

Ore 18:00, Portogallo – Italia (Centenary Stadium, Ta’Qali) RAI SPORT

Ore 21:15, Malta – Polonia (Centenary Stadium, Ta’Qali) UEFA TV

Venerdì 7 luglio

Gruppo B

Ore 18:00, Grecia – Spagna (Gozo Stadium, Xewkija) UEFA TV

Ore 21:00, Islanda – Norvegia (Tony Bezzina Stadium, Paola) UEFA TV

Terza giornata

Domenica 9 luglio

Gruppo A

Ore 18:00, Italia – Polonia (18:00, National Stadium, Ta’Qali) RAI SPORT

Ore 18:00, Portogallo – Malta (18:00, Gozo Stadium, Xewkija) UEFA TV

Lunedì 10 luglio

Gruppo B

Ore 21:00, Spagna – Norvegia (21:00, National Stadium, Ta’Qali) UEFA TV

Ore 21:00, Grecia – Islanda (21:00, Tony Bezzina Stadium, Paola) UEFA TV

Semifinali

Giovedì 13 luglio

Ore 18:00, da definire (Tony Bezzina Stadium, Paola)

Ore 21:00, da definire (National Stadium, Ta’Qali)

Finale

Domenica 16 luglio

Ore 21:00 (National Stadium, Ta’Qali)