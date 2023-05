Calendario Italia VNL maschile 2023: programma, orari e diretta tv volley

Il calendario dell’Italia nella VNL maschile 2023: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La Volleyball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre al via, ognuna delle quali disputerà 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare. Le migliori otto formazioni della classifica accederanno poi alla fase finale, in programma a Danzica (Polonia) dal 19 al 23 luglio. Presente anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del Mondo in carica, che proverà a migliorare il quarto posto dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con gli Europei.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, mentre non è ancora nota la programmazione di Rai Sport e Sky Sport. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali , cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dell’Italia nella VNL maschile 2023 con gli orari italiani e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Orari italiani

Week 1

MARTEDI’ 6 GIUGNO

22.30 Italia-Argentina (Pool 1 – Ottawa, Canada)

GIOVEDI’ 8 GIUGNO

22.30 Italia-Usa (Pool 1 – Ottawa, Canada)

VENERDI’ 9 GIUGNO

22.30 Italia-Cuba (Pool 1 – Ottawa, Canada)

SABATO 10 GIUGNO

19.00 Germania-Italia (Pool 1 – Ottawa, Canada)

Week 2

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO

13.00 Iran-Italia (Pool 3 – Rotterdam, Olanda)

GIOVEDI’ 22 GIUGNO

13.00 Cina-Italia (Pool 3 – Rotterdam, Olanda)

VENERDI’ 23 GIUGNO

20.00 Serbia-Italia (Pool 3 – Rotterdam, Olanda)

DOMENICA 25 GIUGNO

12.30 Italia-Polonia (Pool 3 – Rotterdam, Olanda)

Week 3

MARTEDI’ 4 LUGLIO

9.00 Brasile-Italia (Pool 6 – Pasay City, Filippine)

GIOVEDI’ 6 LUGLIO

9.00 Canada-Italia (Pool 6 – Pasay City, Filippine)

VENERDI’ 7 LUGLIO

9.00 Slovenia-Italia (Pool 6 – Pasay City, Filippine)

SABATO 8 LUGLIO

13.00 Giappone-Italia (Pool 6 – Pasay City, Filippine)