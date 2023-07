F1, GP Ungheria Budapest 2023: programma, date, orari e diretta tv

E’ giunto il momento dell’undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio di Ungheria 2023 a Budapest: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della gara storica che si tiene all’Hungaroring. Dopo la pausa di una settimana rispetto alla gara britannica, la Ferrari riuscirà a confermarsi vicina al livello della Red Bull o dovrà soccombere ancora contro lo strapotere di Verstappen? Lo scopriremo assieme.

Venerdì 21 luglio alle ore 13.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 22 luglio alle ore 12.30 inizieranno le prove libere 3 che anticipano le qualifiche che si terranno alle ore 16, mentre la gara avrà inizio alle ore 15 di domenica 23 luglio. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Su TV8 per qualifiche e gara è garantita al solito la differita con la replica in chiaro. In ogni caso, Sportface.it come di consueto vi informerà in tempo reale con la diretta scritta di tutte le sessioni di prove, qualifiche e gara. Ecco il riepilogo.

Venerdì 21 luglio 2023

ore 13.30-14.30 Prove Libere 1

ore 17.00-18.00 Prove Libere 2

Sabato 22 luglio 2023

ore 12.30-13.30 Prove Libere 3

ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 23 luglio 2023

ore 15.00-17.00 Gara