Union Berlino-Hoffenheim, male Bonucci: trattenuta su Kramaric e provoca rigore

Negativa a dir poco la prima partita da titolare in Bundesliga per Leonardo Bonucci. Il difensore ex Juventus, passato all’Union Berlino nell’ultimo giorno di mercato, era stato tra i migliori in Champions contro il Real Madrid, mentre oggi ha invece provocato il calcio di rigore che ha sbloccato la partita in favore dell’Hoffenheim, che ha poi vinto 0-2. Il centrale italiano, infatti, in modo ingenuo trattiene lievemente Kramaric che gli aveva preso il tempo e per l’arbitro è rigore, col vantaggio ospite dal dischetto sul quale pesa dunque l’errore di Bonucci.