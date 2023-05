Calendario amichevoli Italia maschile volley 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle amichevoli 2023 della Nazionale italiana maschile di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per una nuova estate ricca di impegni. Tra Volleyball Nations League ed Europei, Giannelli e compagni giocheranno anche alcune partite amichevoli per trovare il ritmo giusto e confermarsi tra le migliori squadre al mondo. L’Italia, campione del mondo in carica, proverà a difendere il titolo continentale vinto nel 2021 e migliorare il quarto posto ottenuto nella VNL dello scorso anno. Infine, si svolgeranno anche i tornei di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Alcune amichevoli godranno di copertura televisiva o streaming, ma in ogni caso Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario di tutte le amichevoli 2023 dell’Italia maschile di volley e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario amichevoli Italvolley maschile 2023

DHL TEST MATCH TOURNAMENT (Cavalese, Pala Arpad Weisz)

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO

21.00 Italia-Olanda – Diretta web Rai News, differita Rai Sport alle 7.30 di giovedì

GIOVEDI’ 25 MAGGIO

21.00 Italia-Bulgaria – Diretta Rai Sport