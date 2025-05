Jasmine Paolini parte bene agli Internazionali d’Italia. L’azzurra, numero 5 al mondo, ha battuto la neozelandese Lulu Sun col punteggio di 6-4 6-3 e ha così superato quel secondo turno che lo scorso anno la vide cadere in anticipo sulla terra rossa romana. Un’ora e trentuno minuti di gioco per staccare il pass e regalarsi il match contro Ons Jabeur.

Primo precedente tra Paolini e Sun. La neozelandese, numero 46 al mondo, realizza sette ace, ma è una preda facile sulla seconda (63% di punti vinti in risposta per Jasmine). Paolini apre il match tenendo il servizio a 15 e strappando la battuta subito dopo (2-0). L’azzurra per due volte stacca la spina (subisce il break tra il terzo e il settimo game) e per due volte sistema le cose. Sul 5-4 Sun va sotto 0-40 e non può fare niente per evitare il 6-4. La neozelandese tiene vive le speranze nel secondo set cancellando cinque palle break tra il quarto e il sesto gioco. Tutto rimandato all’ottavo game: il terzo turno di battuta di fila pieno di difficoltà costa il break a Sun e Jasmine può andare a servire per la vittoria. Al secondo match point il rovescio di Sun si infrange in rete e regala un grido di esultanza a Paolini.

Ora l’asticella si alza. Al terzo turno Paolini dovrà vedersela con la tunisina Ons Jabeur, n.36 del ranking e 27 del seeding. In parità, 2-2, il bilancio dei confronti diretti tra l’azzurra e la 30enne tunisina.

Out Cocciaretto contro Swiatek

Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto. Serviva più di un’impresa contro Iga Swiatek, ma sul Centrale non c’è stata mai partita. L’unica consolazione, alla fine, è aver evitato l’umiliazione del doppio bagel: finisce 6-1 6-0. La 23enne, n.2 del ranking e del seeding, nonché campionessa in carica, ha superato l’azzurra in appena 52 minuti di partita. Swiatek ha vinto l’84% di punti con la prima di servizio e il 75% con la seconda e non ha concesso palle break. Sono i numeri del dominio. Danielle Collins, prossima avversaria della fuoriclasse di Varsavia, è avvisata.