La Nazionale italiana di volley femminile vince per 3-1 contro la Germania. A Novara va in scena la prima delle due amichevoli in programma contro la Germania. Le due partite, etichettate come Bper Test Match, rappresentano il primo banco di prova per le azzurre di Julio Velasco, reduci dall’oro olimpico di Parigi 2024. La guida dell’Italvolley ha convocato sedici atlete per il collegiale iniziato il 5 maggio al Centro Pavesi di Milano. Gli impegni europei di Milano, Conegliano e Scandicci hanno privato il CT di diverse figure di punta della Nazionale, con le giocatrici che stanno recuperando e che si uniranno alle fila della Nazionale nei prossimi giorni. Velasco ha dunque colto l’opportunità per schierare in campo talenti in crescita, come Loveth Omoruyi, Carlotta Cambi e Federica Squarcini. Le azzurre torneranno in campo domani, venerdì 9, a Milano. L’Allianz Cloud ospiterà la seconda delle prove Bper, in scena a partire dalle 17:00.

VOLLEY FEMMINILE, ITALIA-GERMANIA: IL RECAP DELLA PARTITA

L’Italia si porta in vantaggio nel corso del primo set e con una serie di muri vincenti riesce a prendere il largo. La frazione iniziale si conclude per 25-18 in favore delle azzurre. Prestazione positiva di Omoruyi, che dimostra di essere in buona forma. Nel secondo set si rivelano fatali gli errori al servizio dell’Italia, che sbaglia più della Germania. Le tedesche, che hanno ottenuto il vantaggio poco dopo il via del parziale, rimangono avanti per l’intero set. L’Italia fatica a rimanere vicina alle avversarie e la Germania chiude il set 20-25.

Le tedesche iniziano bene il terzo set, ma le ragazze di Velasco non tardano a riprendere le avversarie e a mettere la freccia sul 6-5. L’Italia rimane saldamente al comando per il resto del parziale. Il set si chiude in favore delle azzurre per 25-17. La partita si chiude con il quarto set. Al via, le azzurre passano avanti per poi cedere alle tedesche per alcuni scambi. L’Italia riprende subito il ritmo e torna in testa sul 7-6. Nel corso della frazione Giovannini si fa protagonista, insieme agli errori della Germania. Le azzurre sfruttano la scarsa costanza delle avversarie per allungare e andare a chiudere 25-21. La miglior marcatrice della serata è la tedesca Weitzel, autrice di 17 punti che però non sono bastati alla Germania per la vittoria. Sono 16 i punti di Omoruyi, la migliore tra le azzurre, mentre a fine partita Giovannini ne vanta 14 e Munarini e Frosini sono a quota 11.