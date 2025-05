Una mattinata all’insegna dei giovani e della passione per il basket al PalaTiziano, dove oggi si sono svolte le finali 5vs5 e 3vs3 della prima edizione della GVM Roma School Cup.

Le otto partecipanti del torneo di basket 5vs5 si sono contese il trofeo in una splendida atmosfera con più di 1000 persone presenti sugli spalti del PalaTiziano. A contendersi la vittoria 8 squadre provenienti da diversi licei di Roma: Nomentano, Gullace, De Pinedo, Newton, Croce Aleramo, Darwin, Spallanzani e Democrito.

Il torneo, organizzato dalla Virtus GVM Roma 1960, si ispira ai valori del rispetto e della sportività, promuovendo al tempo stesso un tema fondamentale come quello della lotta al bullismo.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato l’istituto statale Democrito dopo un lungo percorso iniziato con le fasi preliminari a marzo. In attesa della prossima edizione, l’appuntamento al PalaTiziano è previsto venerdì 16 Maggio alle 20.30: questa volta sarà il turno della Virtus GVM Roma 1960 di coach Marco Calvani, pronta a sfidare l’Infodrive Capo d’Orlando per gara 3 del primo turno dei playoff di Serie B Nazionale dopo le prime due gare che si giocheranno in Sicilia.