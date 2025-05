Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 9 maggio 2025. È il grande giorno dell’inizio del Giro d’Italia, giunto all’edizione numero 108 e che prenderà il via dall’Albania. Proseguono poi le gare a Roma agli Internazionali d’Italia, con Lorenzo Musetti che farà il suo esordio nel secondo turno. Spazio poi alla MotoGP con le prove libere del Gran Premio di Francia a Le Mans, e in serata alla Serie A, con l’anticipo tra Milan e Bologna, antipasto della finale di Coppa Italia della prossima settimana. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

IL PALINSESTO

02.30 – SkySportUno: Basket, Nba. Gara 2 Minnesota-Golden State

09.00 – SkyMotoGp: Moto, Gp Francia. Libere 1 Moto3

09.50 – SkyMotoGp: Moto, Gp Francia. Libere 1 Moto2

10.45 – SkyMotoGp: Moto, Gp Francia. Libere 1 MotoGp

11.00 – SkySportUno/SkyTennis: Tennis, Internazionali. 4^ giornata

12.30 – SkyGolf: Golf, Turkish Open. 2^ giornata

13.00 – Eurosport/RaiSport: Ciclismo, Giro2025. 1^ tappa

13.15 – SkyMotoGp: Moto, Gp Francia. Practice Moto3

14.05 – Rai2: Ciclismo, Giro2025. 1^ tappa

14.05 – SkyMotoGp: Moto, Gp Francia. Practice Moto2

15.00 – SkyMotoGp: Moto, Gp Francia. Practice MotoGp

17.00 – Sportitalia: Calcio, Primavera. Empoli-Roma

19.00 – Rai2/SkySportUno: Tennis, Internazionali. 4^ giornata

20.00 – Eurosport2: Golf, Truist Championship. 2^ giornata

20.30 – Dazn: Calcio, Zona serie B

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Cittadella-Bari

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Cosenza-Cesena

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Juve Stabia-Reggiana

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Mantova-Carrarese

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Modena-Brescia

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Palermo-Frosinone

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Pisa-Sudtirol

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Sampdoria-Salernitana

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Sassuolo-Catanzaro

20.30 – Dazn: Calcio, serie B. Spezia-Cremonese

20.30 – SkyArena: Calcio, Bundesliga. Wolfsburg-Hoffenheim

20.45 – Dazn/SkyCalcio: Calcio, serie A. Milan-Bologna

21.00 – Dazn: Calcio, Liga. Las Palmas-Rayo Vallecano