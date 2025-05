Donnarumma e l’Inter si incroceranno in finale Champions, ma niente trasferimento in nerazzurro: scelta la prossima squadra

Liverpool, Aston Villa ed ora Arsenal: le tre inglesi che hanno dovuto fare i conti con Gigio Donnarumma. Ancora un’altra prestazione da star per il portiere di Castellammare di Stabia: ci sono ancora una volta le sue manone nella qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League.

L’estremo difensore italiano è risultato decisivo nella doppia partita contro i Gunners ed ora lancia la sfida all’Inter. Incrocio pericoloso visto che proprio i nerazzurri sono una delle pretendenti al portiere che tra un anno vedrà scadere il suo contratto con i parigini. Il rinnovo, che sembrava cosa fatta qualche settimana fa, non è ancora arrivato e questo alimenta ulteriori indiscrezioni su un suo addio.

“Ho ancora un anno di contratto, c’è tempo – ha risposto dopo la semifinale di Champions alle domande sul rinnovo – . La scelta è tutta della società, se vuole che rimanga io rimango senza problemi, c’è solo da firmare perché qui mi trovo davvero benissimo“. Ma il Psg vuole che Donnarumma rimanga? L’interrogativo non ha una risposta perché, nonostante prestazioni sempre più decisive, i dubbi sulle qualità del calciatore restano intatti e si racconta che ne abbia anche Luis Enrique.

Donnarumma, niente ritorno in Italia: scelta la prossima squadra

Senza rinnovo si può facilmente prevedere un addio di Donnarumma al Paris Saint-Germain già quest’estate per evitare di arrivare poi a scadenza. L’ipotesi di un addio immediato taglia un po’ le gambe all’Inter che vorrebbe aspettare un anno per prendere il portiere a parametro zero.

In piedi, per un ritorno in Italia, c’è la pista Juventus che dovrebbe però prima cedere Di Gregorio. Ma potrebbe non essere la Serie A il futuro dell’estremo difensore della Nazionale. Negli ultimi giorni sono tornate d’attualità le voci su Bayern Monaco e Real Madrid. I bavaresi devono sostituire Neuer che ha toccato ormai i 39 anni ed anche in questa stagione ha avuto problemi fisici.

Germania o Spagna per Donnarumma dunque con la possibilità di approdare in un’altra big europea. Prima del futuro però c’è il presente che chiama e il presente per il Psg e l’Inter è la finale di Champions League: appuntamento a Monaco di Baviera il 31 maggio per una serata che può rappresentare la storia delle due società. E chissà che non sia anche un indizio per il futuro di Gigio Donnarumma.