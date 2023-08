Europei femminili volley 2023, Mazzanti: “Egonu ritrovata? Non l’avevo mai persa”

“Quest’anno, rispetto al passato, sento una responsabilità diversa. Stiamo condividendo qualcosa di speciale col pubblico e la squadra ha tanti messaggi da trasmettere: uno di questi è il modo in cui gioca“. L’ha detto Davide Mazzanti, ct dell’Italia femminile di volley, dopo la vittoria ai danni della Bosnia nel match degli Europei 2023. Mazzanti ha poi parlato di Paola Egonu, schierata titolare al posto dell’infortunata Antropova: “Non l’ho ritrovata perché non l’avevo mai persa“.