Qualificazioni Us Open 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 agosto

Il programma con l’ordine di gioco e gli orari delle qualificazioni degli Us Open 2023 per la giornata di mercoledì 28 agosto. In campo gli ultimi sei tennisti azzurri impegnati nel loro match di primo turno. Spicca la presenza di Fabio Fognini, ma anche dei giovani Gigante e Cobolli. Al via anche Travaglia e Vavassori, mentre per Lavagno si tratta dell’esordio assoluto nel draw cadetto di un major. Si parte su tutti i campi dell’impianto newyorkese alle ore 11:00 locali, le 17:00 italiane.

ORDINE DI GIOCO COMPLETO

COURT 5

Quinto match dalle 17.00 – Spizzirri vs Gigante

COURT 12

Terzo match dalle 17.00 – Mensik vs Fognini

COURT 6

Quinto match dalle 17.00 – Dzumhur vs Vavassori

COURT 8

Quarto match dalle 17.00 – Dougaz vs Lavagno

COURT 14

Terzo match dalle 17.00 – Riedi vs Cobolli

COURT 15

Quarto match dalle 17.00 – Travaglia vs Gombos