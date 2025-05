Entra nel vivo la stagione della marcia. Domenica 18 maggio a Podebrady (Repubblica Ceca) avranno luogo gli Europei a squadre e per l’occasione il direttore tecnico azzurro, Antonio La Torre ha convocato ventidue azzurri (11 uomini e 11 donne). Nella 35 km c’è grande curiosità per vedere all’opera Antonella Palmisano, pronta al debutto in carriera sulla distanza, insieme all’altro campione olimpico della 20km di Tokyo, Massimo Stano. Sempre nei 35 km, al via il bronzo mondiale 2019 della 50 km Eleonora Giorgi e il bronzo europeo 2022 Matteo Giupponi. Senza dimenticare, tra gli uomini, Riccardo Orsoni e Teodorico Caporaso, mentre al femminile spazio anche a Nicole Colombi e Federica Curiazzi. Nella 20 km maschile è impegnato il bronzo europeo Francesco Fortunato, insieme a Michele Antonelli, Andrea Cosi e Nicola Lomuscio. Tra le donne toccherà invece a Michelle Cantò, Sofia Fiorinni, Giulia Gabriele e Alexandrina Mihai. Nella 10 km under 20 toccherà al maschile ad Alessio Coppola, Giuseppe Disabato, Nicolò Vidal. Al femminile riflettori puntati su Francesca Buselli, Serena Di Fabio ed Elisa Marini.

Gli avversari

Tra le stelle più attese c’è la spagnola Maria Perez che sui 35 km nell’edizione 2023 ha fatto registrare il record mondiale di 2:37:15. La Spagna schiera anche il campione europeo in carica della stessa distanza, Miguel Angel Lopez. Tanta curiosità nella 20km per la greca Antigoni Ntrismpioti, che a 41 anni vuole continuare a stupire. Un altro atleta che punta a tornare sul gradino più alto del podio dopo un 2024 altalenante è lo svedese Perseus Karlstrom, che ha già fatto segnare uno stagionale di 1:18:35.

La squadra italiana

UOMINI

20 km

Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare

Andrea COSI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atletica Firenze Marathon S.S.

Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle

Nicola LOMUSCIO G.S. Avis Barletta A.S.D.

35 km

Teodorico CAPORASO Asd Virtus Sez. Atl. Emilsider

Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle

Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova

10 km under 20

Alessio COPPOLA G.S. Fiamme Oro Padova / Trieste Atletica

Giuseppe DISABATO G.A. Fiamme Gialle / Amatori Atl. Acquaviva

Nicolò VIDAL P.B.M. Bovisio Masciago

DONNE

20 km

Michelle CANTÒ Asd Atletica Gran Sasso Teramo

Sofia FIORINI Atl. Libertas Unicusano Livorno

Giulia GABRIELE G.A. Fiamme Gialle

Alexandrina MIHAI G.S. Fiamme Oro Padova / Atl. Brescia 1950

35 km

Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Federica CURIAZZI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Eleonora A. GIORGI G.S. Fiamme Azzurre

Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle

10 km under 20

Francesca G. BUSELLI Asd La Fratellanza 1874

Serena DI FABIO Polisportiva Tethys Chieti

Elisa MARINI Cus Macerata