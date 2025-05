L’Italia cede alla Spagna per 33-29 nella penultima giornata del Gruppo 4 per le qualificazioni agli Europei 2026. L’Italia, in seconda posizione, ha vinto le ultime tre partite, dopo essere caduta al debutto proprio contro la Spagna a novembre dello scorso anno. Gli iberici, bronzo olimpico a Parigi 2024, scendono in campo da primi in classifica e staccano aritmeticamente il pass per la fase clou. L’Italia torna in campo l’11 maggio contro la Serbia, in una partita che sarà risolutiva per il futuro della Nazionale.

LA PRIMA META’ DI PARTITA

Gli spagnoli sbloccano la partita poco dopo il via, ma l’Italia risponde subito con il tiro dai sette metri di Prantner. Dopo tre minuti dal via, il punteggio è sull’1-1. Pochi secondi dopo, Mengon attraversa il campo a tutta velocità e sigla il 2-1. La Spagna tenta di ripartire, ma Ebner difende strenuamente i pali azzurri. La Spagna ritrova la parità al quinto minuto, ma l’Italia si riporta subito avanti con Prantner, autore del 3-2. Gli iberici pareggiano poco dopo, ma Prantner ottiene un tiro dai sette metri che concretizza con facilità. E’ 4-3. Poco prima degli otto minuti, la Spagna pareggia e poi mette la freccia per il 4-5. L’Italia torna a segno con Parisini, ma la Spagna allunga poi di due punti fino al 5-7. Gli iberici siglano un’altra rete, che vale il +3. Gli azzurri faticano a sfondare la difesa avversaria, con la Spagna che risponde per il 5-9. A sbloccare l’Italia è Pranter, che dopo cinque minuti di digiuno va a segno per il 6-9. Gli spagnoli non tardano a firmare il 6-10, ma Savini mette subito a segno il 7-10.

La difesa italiana continua a vivere un momento di difficoltà, lasciando agli avversari lo spazio per il 7-11. Savini sbaglia dai sette metri, ma si rifà poco dopo dal sei per l’8-11. Mengon accorcia per il -2 e al ventiduesimo minuto il risultato è di 9-11. Sul 10-11, la Spagna sfrutta il time out. Dopo l’interruzione, la Spagna allunga, ma Parisini firma l’11-12. Gli iberici tornano a +2, poi l’Italia trova il 12-14. La Nazionale torna a -1 con il giovane Manojlovic, ma la Spagna torna avanti. Il ritmo si alza e Pirani è autore del 14-15 pochi istanti dopo. Il primo tempo si chiude con la Spagna avanti 14-16.

LA SECONDA META’ DI PARTITA

Al via del secondo tempo, la Spagna va a segno, ma il tiro di Savini vale il 15-17. L’Italia torna a -1 con Bronzo, che trova la sua prima rete della serata. La rimonta degli italiani si fa di nuovo difficile quando gli avversari trovano il 16-18. La Spagna si riporta sul +3 e il tabellone segna 17-20. Gli spagnoli cercano di scappare avanti, con Parisini che tenta di accorciare le distanze sul 19-22. Mentre gli iberici allungano, Pirani firma il 20-24. L’Italia rimane alle calcagna dei rivali e il capitano Parisini va di nuovo a segno, siglando il 22-25. Dopo diciannove minuti, il palazzetto si gela: Bulzamini cade a terra privo di sensi dopo un colpo alla testa. Sono attimi di tensione, ma il giocatore si riprende ed esce dal campo sulle proprie gambe. La partita riprende, con la Spagna in vantaggio per 23-27. L’Italia tenta di non far prendere il largo agli avversari, ma a sei minuti dalla fine il risultato è di 25-29. Sul finale gli azzurri tornano a -3 sul 27-30, ma la Spagna aumenta il ritmo. La partita si chiude sulla rete di Parisini, che vale il 29-33 finale.