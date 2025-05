Il sogno azzurro finisce ai quarti dei Mondiali di beach soccer 2025, in scena alle Seychelles. L’Italia, in campo contro il Senegal, viene sconfitta 4-3 negli ultimi attimi del supplementare. Gli uomini Del Duca hanno sfidato i campioni d’Africa sotto una pesante pioggia, che ha reso la sfida ancora più entusiasmante. Il primo tempo si è chiuso con il Senegal avanti 0-1 grazie alla rete di Diagne, ma la partita è entrata nel vivo nel corso della seconda frazione.

Fazzini ha iniziato la rimonta, con Zurlo che ha poi portato l’Italia avanti per 2-1. Il Senegal non tarda a rispondere e il gioco è di nuovo in parità per 2-2 dopo il calcio di rigore di Thiaw. Gli Azzurri, in ottima forma, non demordono, e tornano in vantaggio per il 3-2 con la rete di Camillo Neves, che dal via dei Mondiali non era ancora andato a segno. Nel terzo tempo, però, i senegalesi sono tornati in controllo del ritmo, con Faye che ha firmato il 3-3 poco prima del termine del tempo regolamentare. L’incontro si è proteso fino al supplementare, dove un secondo gol di Diagne – arrivato a due secondi dalla fine del parziale – ha messo un punto fermo non solo al match, ma anche al viaggio internazionale dell’Italia.

LE PAROLE DI DEL DUCA

A fine partita, il commissario tecnico Emiliano Del Duca commenta la prestazione dei suoi, senza nascondere la delusione per il risultato e l’eliminazione: “C’è grande amarezza perché i ragazzi hanno dato tutto – racconta a caldo -. Volevamo andare avanti, ma questo è lo sport, in particolare il beach soccer e bisogna accettare il risultato. Peccato perché siamo partiti subito in svantaggio, anche sul rigore potevamo fare meglio, poi però la partita l’abbiamo ripresa ed eravamo in gestione. In una sfida così equilibrata gli episodi però sono andati dalla parte loro, il 3-3 segnato in avvio di terzo tempo dal loro portiere è arrivato con il pallone che è passato tra tre- quattro gambe, poi è arrivato quel gol proprio alla fine del supplementare, ma ripeto di non aver nulla da rimproverare ai ragazzi”.

IL PROGRAMMA DEI MONDIALI

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale, giovedì 8 maggio

Q1 Bielorussia vs Iran 4-3

Q2 Portogallo vs Giappone 7-6

Q3 Senegal vs Italia 4-3 dts

Q4 Brasile vs Spagna, ore 18.30

Semifinali, sabato 10 maggio

S1 Bielorussia vs Senegal, ore 16

S2 Portogallo vs Vincente Q4, ore 17.30

Finali, domenica 11 maggio

3° posto Perdente S1 vs Perdente S2, ore 16

1° posto Vincente S1 vs Vincente S2, ore 17.30