1-1 e palla al centro tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors nel secondo turno dei playoff della Western Conference. Steve Kerr deve fare i conti con la pesantissima assenza di Steph Curry e sperimenta tanto in gara-2 a Minneapolis, dove i padroni di casa partono subito forte e gestiscono senza troppi patemi la sfida verso il 117-93 finale. Julius Randle non va troppo lontano dalla tripla doppia con 24 punti, 12 assist e 7 rimbalzi, mentre Anthony Edwards fa spaventare tutti nel secondo quarto per un problema alla caviglia, ma ritorna dopo l’intervallo e chiude con 20 punti. Golden State si affida a Butler e a un Jonathan Kuminga (18 punti con 7/11 al tiro) il cui contributo sarà a dir poco fondamentale in contumacia Curry, ma in trasferta non è bastato. Si vola ora in California per gara-3 sabato.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Pronti, via e i Timberwolves aprono il match con un parziale di 13-0, interrotto da una tripla di Jimmy Butler che sblocca Golden State quando sono già stati giocati cinque minuti. Warriors che segnano soltanto 10 punti nel primo quarto e che incontrano prevedibili difficoltà a creare buoni tiri senza Curry in campo. A metà secondo quarto anche Anthony Edwards lascia la partita a causa di una distorsione alla caviglia, la musica però non cambia nel breve termine e i suoi compagni vanno all’intervallo con un vantaggio di 17 lunghezze sul 56-39 dopo aver toccato anche il +22.

Tutta l’arena tira fortunatamente un sospiro di sollievo quando Edwards esce dal tunnel degli spogliatoi e torna in campo per l’inizio del secondo tempo, ma il silenzio sugli spalti torna ad essere preponderante quando Kuminga e Butler sono i protagonisti di un parziale Warriors che li riporta sino al -7. L’emoraggia offensiva dei Wolves viene interrotta da una tripla di Naz Reid e l’attacco ricomincia a girare nel modo giusto, la difesa cresce d’intensità e a dodici minuti dal termine il margine torna sul +20. Sfida che non vive di ulteriori sussulti nell’ultimo quarto verso il 117-93 finale.