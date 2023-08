Mountain bike, Mondiali 2023: Ferrand-Prevot nella storia del cross country, settima Berta

La regina del cross country è ancora Pauline Ferrand-Prevot. La francese si aggiudica la gara ai Mondiali 2023 di Glasgow, bissando il successo nello short track di qualche giorno fa. Nessuna come lei, cinque volte oro in carriera, con una gara mai stata in discussione nonostante il tentativo di fuga di Loana Lecomte, poi argento. Il bronzo va alla neerlandese Puck Pieterse, nella lotta per il podio con Mona Mitterwallner e di Alessandra Keller. La migliore delle azzurre è Martina Berta, che chiude con un ottimo settimo posto. Ventesima, invece, Greta Seiwald, sei posizioni più indietro c’è Chiara Teocchi mentre Giada Specia è trentaseiesima.