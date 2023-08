Milan-Etoile du Sahel, le formazioni ufficiali: Pioli ripropone l’11 del Trofeo Berlusconi

Ufficializzata la formazione del Milan per l’amichevole contro l’Etoile du Sahel in programma sabato 12 agosto. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha confermato in blocco l’undici visto in campo a Monza per il trofeo Silvio Berlusconi. Una possibile indicazione, dunque, sulle gerarchie di questo avvio di stagione: Kalulu confermato terzino destro, a centrocampo i nuovi Reijnders e Loftus-Cheek assieme a Krunic, mentre in avanti saranno Pulisic e Leao a supporto di Giroud.

La formazione ufficiale del Milan

Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Adli, Okafor, Romero, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Bartesaghi. All. Pioli.