Sport in tv oggi sabato 12 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di sabato 12 agosto. Iniziano i week-end calcistici, con la Coppa Italia protagonista, ma anche la prima giornata di campionato in Spagna, Francia e Inghilterra. Si concludono i quarti di finale dei Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda. Penultima giornata anche per i Mondiali di ciclismo a Glasgow, mentre a Toronto e Montreal per il tennis è tempo di semifinali.