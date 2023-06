Cessione Bari: nessun commento della società sul possibile interessamento di Rivera

Il Bari di De Laurentiis vicino alla cessione? Così Il Corriere della Sera ha presentato il possibile interessamento di Gianni Rivera e di un gruppo di imprenditori che avrebbero in mente di acquisire le quote di maggioranza della società legata al presidente del Napoli.

Dalla società però, racconta il sito Solobari.it, non filtrerebbero novità importanti relative alla possibile cessione della società. Anzi, da ambienti vicini alla società stessa filtrerebbe che essa avrebbe dichiarato che non ci fosse nulla di concreto relativamente all’interessamento di Rivera e soci. Il presidente De Laurentiis e tutta la società starebbero, infatti, pensando a come ripartire per la prossima stagione dopo la delusione della mancata promozione in Serie A sfuggita per l’ultimo minuto nella sfida contro il Cagliari.