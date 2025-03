Per la MotoGP il copione non cambia: Marquez contro Valentino Rossi, arriva la provocazione con il gesto che non lascia dubbi

Marquez contro Valentino Rossi perché alla fine la MotoGP si nutre anche, se non soprattutto, di questo: la rivalità tra due campioni.

Certo, la cosa sorprendente è che la rivalità continua nonostante uno dei due contendenti sia ormai uscito di scena da qualche anno. Valentino Rossi non corre più, almeno non in MotoGP visto che di togliersi casco e guantoni non ne ha proprio voglia, ma il suo nome nel paddock è sempre presente. Lo è ancora di più quest’anno che Marquez ha la possibilità di vincere il titolo, il suo nono Mondiale, eguagliando il numero di trionfi del Dottore.

Forse proprio per questo la rivalità tra i due si è riaccesa e la figura di Rossi è sempre particolarmente presente quando si tratta di Marc Marquez e lo è anche in Argentina dove si sta disputando il secondo weekend di gara. Un fine settimana che lo spagnolo ha iniziato un po’ prima rispetto ai colleghi, presentandosi a Buenos Aires con qualche giorno d’anticipo e dedicandosi alle classiche relazioni pubbliche. Proprio durante eventi e interviste, il 93 della Ducati ha sfoggiato una maglia dell’Argentina, facendo tornare immediatamente in mente una scena già vista con Rossi.

Marquez, Valentino Rossi e l’Argentina: provocazione dello spagnolo

Correva l’anno 2015, guarda caso quello in cui scoppiò la rivalità con Marquez, e Valentino Rossi trionfò in Argentina proprio davanti al rivale spagnolo. Un successo festeggiato salendo sul podio indossando la maglia dell’Argentina di Diego Armando Maradona. Un omaggio che diventerà iconico, un gesto che un fuoriclasse ha voluto dedicare al più forte calciatore di tutti i tempi.

Un omaggio poi replicato anche negli anni seguenti, da altri italiani: prima Pecco Bagnaia, poi Marco Bezzecchi hanno indossato al termine del Gp d’Argentina la maglia dell’albiceleste. Ha anticipato tutti questa volta Marc Marquez che ha scelto di farsi vedere con la camiceta della squadra campione del mondo prima ancora di correre.

Un gesto fatto per continuare l’operazione simpatia che Marc Marquez sta portando avanti da qualche mese, ma in cui qualcuno ci ha visto una provocazione nei confronti del rivale di sempre, Valentino Rossi. Le intenzioni con cui Marquez ha vestito la maglia della nazionale sudamericana resteranno segrete, aprendo il campo a tutte le congetture possibili. Omaggio o provocazione, resta quella che è diventata ormai una tradizione: il legame tra MotoGP e calcio in Argentina sembra essere sempre più stretto.