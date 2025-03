Va in archivio con il successo dell’Udinese la seconda tappa del Campionato di Serie A1 di Ginnastica Ritmica Trofeo San Carlo Veggy Good. A Forlì una serata dominante da parte di Tara Dragas e compagne, che con 110.501 punti hanno guidato una classifica che ha visto salire sul podio anche l’Armonia d’Abruzzo Chieti con 108.733 punti e la Ginnastica Fabriano, che ha ottenuto 106.734 punti. Arriva – e non a sorpresa – proprio da quest’ultimo team la prova individuale migliore di giornata, ovvero quella alle clavette della medagliata olimpica di Parigi Sofia Raffaeli, che ha conquistato 30.117 con il suo esercizio davanti agli occhi dei tanti appassionati che hanno affollato le tribune marchigiane.

Fuori dal podio la vincitrice del primo appuntamento stagionale, la Motto Viareggio (104.484 punti, 23 punti speciali) che non va oltre il quarto posto; a seguire Cervia Ginnastica e Sport (103.351 punti, 21 punti speciali), Milanese Forza e Coraggio (103.100 punti, 19 punti speciali) e San Giorgio 79 Desio (102.234 punti, 17 punti speciali). Più staccate Polimnia Ritmica Romana (99.516 punti, 15 punti speciali), Opera Roma (98.700 punti, 13 punti speciali), Eurogymnica Torino (98.366 punti, 11 punti speciali), Terranuova Bracciolini (95.866 punti, 9 punti speciali) e Polisportiva Varese (94.500 punti, 7 punti speciali)

A Osimo il 12 e 13 aprile, ultimo pit stop prima della Final Six di Torino che decreterà lo scudetto 2025, l’Udinese si presenta da leader della classifica, seguita da Motto Viareggio e Armonia d’Abruzzo.

Bis dell’Albachiara Lucca in A2

Ulteriore conferma nel Campionato di Serie A2 per l’Albachiara Lucca, che guidata dalla classe dell’uzbeka Takhmina Ikromova (meeraviglioso 28.167 al nastro) bissa il successo di Ancona e a Forlì guadagna altri punti speciali che le permettono di consolidare la prima posizione in classifica. La formazione toscana ha chiuso con un totale di 103.967 la sua prova, con più di un punto di margine sulla seconda piazzata, ovvero la Moderna Legnano, di Darya Viarenich con 102 punti.

A conquistare la medaglia di bronzo quest’oggi è stata la Falciai Arezzo, che ha concluso a 101.701 punti. A chiudere la top-5 l’Aurora Fano (101.033) eee la Gymnasium Catania (98.900). Seguono poi Kinesis, Ginnastica Valmontonee, Pontevecchio Bologna, Virtus Gallarate ed Esteense Putinati Ferrara in top-10. In campionato dietro all’Albachiara Lucca troviamo la Falciai Arezzo, poi la Moderna Legnano.

La terza tappa a Osimo il 12 e 13 aprile

Il campionato di Serie A1 e A2 proseguirà con la terza prova, in programma ad Osimo il 12 e 13 aprile, che sarà decisiva per delineare la classifica generale. Anche per il prossimo appuntamento è confermata la diretta su Volare Tv, il canale di riferimento della Ginnastica che torna disponibile sulla OTT di Sportface Tv, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Elena Varallo. Ma il fine settimana di Forlì non è ancora giunto al termine, con la Serie B in programma domenica mattina.