L’Olimpia Milano ha la meglio su Brescia per 79-73, rimontando nel corso dell’ultimo quarto a disposizione. Successo anche per Trapani, che piega Trieste con un netto 131-88. Sono questi i risultati degli anticipi della ventiduesima giornata di Serie A 2024/2025. Gli Shark rimangono in testa alla classifica con 32 punti, ma rischiano di perdere la leadership del campionato in caso di vittoria della Virtus Bologna nella giornata di domani. Anche Trapani sale a quota 32, avvicinandosi nuovamente al gruppo di testa.

BRESCIA-OLIMPIA MILANO

L’Olimpia milano vince su Brescia 73-79. I padroni di casa ottengono il vantaggio poco dopo il via, mentre Milano indossa le vesti dell’inseguitore. La prima metà di partita non vede grandi squilibri in campo e le due squadre rimangono separati da una manciata di possessi. Brescia conclude il quarto inaugurale avanti per 19-14. Nel corso del secondo quarto, le distanze rimangono quasi invariate. La formazione capolista del campionato si mantiene in vantaggio, mentre Milano rimane a distanza ravvicinata ma non riesce a passare avanti. Si va a riposo con il risultato fermo sul 42-38. La partita si accende nel terzo quarto, con gli uomini di Messina che si avvicinano pericolosamente e danno via ad una lotta punto a punto. A dieci minuti dal termine del match, Brescia è ancora in testa, ma per un solo punto. Con il punteggio sul 59-60, l’incontro risulta più che aperto. Il finale vede Milano impegnarsi in uno sprint vincente. L’Olimpia aumenta i giri del motore e mette la freccia, lasciandosi alle spalle Brescia a pochi minuti dalla sirena conclusiva. I padroni di casa cercano la rimonta, ma il tentativo non dà il risultato sperato. Milano vince 73-79.

TRAPANI-TRIESTE

Trapani sale in cattedra poco dopo la palla a due. Trieste non riesce a mantenere il ritmo degli avversari e in pochi minuti perde il contatto con i padroni di casa. Al termine dei primi dieci minuti sul parquet, gli Shark sono avanti per 41-25. Trapani rimane al comando anche nel corso della frazione successiva. I triestini faticano a entrare in partita, permettendo ai rivali di prendere il largo. La prima metà dell’incontro si chiude con i beniamini di casa in vantaggio per 70-42. Al rientro in campo, il copione rimane lo stesso. Trapani si proietta verso il successo e rompe il muro dei cento punti, con Trieste impegnata nel tentativo di accorciare le distanze il più possibile. Con ancora dieci minuti da spendere sul campo, il punteggio è di 101-69. Nel corso dell’ultimo quarto Trapani procede in parata verso il successo. Trieste inanella alcuni canestri, ma le distanze ormai sono troppo dilatate affinché una rimonta sia possibile. La sirena ferma il gioco sul punteggio di 131-88.