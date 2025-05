Un segreto che pochi immaginavano. Ecco cosa succede quando hai “il Dottore” dalla tua parte.

L’addio di Valentino Rossi al mondo delle corse è stato un trauma, per molti italiani, soprattutto, per milioni di fans della MotoGP che hanno visto uno dei campioni più prolifici di sempre appendere il casco al chiodo dopo quella che è comunque stata una carriera spettacolare, arricchita da 9 titoli mondiali complessivi in tutte le principali categorie in cui si corre questo sport eccitante.

Rossi non ha comunque dato completamente l’addio al mondo dei motori. Come spesso accade ai piloti più esperti – qualcuno ricorda il cartone animato Cars 3 in cui succedeva proprio questo? – una volta abbandonato il mondo delle corse perché ci si rende conto che non si è più competitivi come una volta, è il momento di fare da mentore a giovani talenti, mettendo loro a disposizione spazio, mezzi e fondi per crescere notevolmente.

Ebbene, Rossi ha fatto proprio questo ed ha aperto il suo team di corse personale VR46 Racing assieme all’amico Uccio che a lungo si è occupato della parte burocratica e gestionale della squadra che, quest’anno, annovera nel suo roster Franco Morbidelli e Fabio Di Gianantonio. In passato, tanti altri talenti sono però passati per la Racing Academy del pilota italiano, svelando qualche segreto!

Rossi, un segreto che pochi sanno

Marco Bezzecchi è uno dei ragazzi passati per le sapienti mani di Valentino che lo ha avuto nella sua squadra per anni. Nel 2025, però, ecco arrivare un’occasione: il passaggio in Aprilia, team con cui il pilota sta tuttora cercando di arginare una stagione tutta all’insegna di Ducati che sta letteralmente dominando. Bezzecchi però può comunque farsi forte degli insegnamenti ricevuti dal campione…

Ora, chiaramente, Rossi non è in team con Bezzecchi ma negli anni, ha potuto dargli tanti consigli e lo stesso pilota di Aprilia ha ammesso di aver parlato con Valentino dopo il gran premio di Jerez, dove il campione era presente tra il pubblico e in prima fila a rivedere tutti i suoi ex piloti: “Ovviamente non posso dire che cosa ci siamo detti, mi ha dato degli ottimi consigli però”, spiega Bezzecchi.

Aprilia non ha sicuramente condiviso i dati delle moto e dei piloti della propria squadra con un campione che regge le redini di un team rivale, ovviamente. Probabile che Rossi si sia limitato a fare una chiacchierata con il suo ex allievo sulla gara. Ed è impossibile che tra colleghi, i due non abbiano parlato della gara, della moto e di come farla andare più forte. Dopo tutto, una volta che ti sei confrontato con un mentore del genere, è molto difficile abbandonarlo. O no?