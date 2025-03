“Ogni gara è a sé ma entriamo consapevoli di chi siamo e di che possiamo fare”. Vent’anni e sentirli tutti, forse persino qualcuno in più: Mattia Furlani parla già da leader e ha tutti i motivi per farlo in vista della 38esima edizione dei Campionati Europei indoor di Apeldoorn. Bronzo olimpico a diciannove anni a Parigi 2024, è sua la miglior prestazione mondiale stagionale con l’8,37 di Torun. Un guanto di sfida lanciato al greco Miltiadis Tentoglou, l’uomo da battere per eccellenza. Il campione olimpico (che ha un 8.05 di stagionale) vanta gli ultimi tre ori della rassegna europea indoor e gli ultimi due di quella iridata, dove nell’ultima finale a Glasgow stampò un 8,22, stessa misura del giovane collega azzurro, aggiudicandosi la vittoria per il secondo miglior risultato: 8,19 contro 8,10. Un duello di centimetri, che ha sorriso a Furlani a Torun e che è tra i più attesi di Apeldoorn. Lo score riferisce di un 13-1 negli scontri diretti a favore del greco, ma ci sono sei anni di differenza tra i due. Occhi puntati anche sullo svedese Thomas Montler, che ha conquistato la medaglia d’argento dietro a Tentoglou nelle ultime tre edizioni dei Campionati Europei di atletica indoor e ha registrato un 8,23 metri a Belgrado a fine gennaio. Sarebbe un classico, se non ci fosse un fuoriclasse di appena 20 anni a rovinare i piani.

Duello a due e tante assenze nel lungo femminile. Occhi puntati su Larissa Iapichino, argento nell’ultima edizione dei campionati europei a Istanbul e vice campionessa di Roma 2024. L’avversaria principale è Malaika Mihambo, a caccia del primo oro al coperto dopo aver trionfato ovunque, dalle Olimpiadi agli Europei. La tedesca e l’azzurra guidano le graduatorie stagionali (7,07 a Karlsruhe e 6,86 a Padova), ma occhio anche alle altre: la svizzera Annik Kälin, l’altra tedesca Mikaelle Assani, la spagnola Fatima Diame. Non ci saranno past winner in gara: assenti la britannica Jazmin Sawyers, la serba Ivana Vuleta-Spanovic e l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk.

FUORI DUPLANTIS NELL’ASTA

A proposito di assenti. Fa rumore quella di Armand Duplantis, fresco di (ennesimo) record del mondo con la misura di 6,27 metri, un centimetro in più del record che aveva stabilito in Polonia in agosto. Quella di Clermont-Ferrand è stata una serata da incorniciare anche per il greco e bronzo olimpico, Emmanouil Karalis, che ha ritoccato il record nazionale fino a 6,02 m, aggiungendo 1 cm al record nazionale stabilito ai Campionati greci indoor della scorsa settimana. Ora è lui il grande favorito. Per gli altri gradini del podio sembra trattarsi di una faccenda interna al gruppo dei francesi. Su tutti Thibaut Collet e Baptiste Thiery. Senza dimenticare il classe 1986, Renaud Lavillenie, che ha stampato un season best di 5,91 ad undici anni dal 6.16 di Donetsk nel 2014. Pronostici difficili invece al femminile. Non c’è la britannica Molly Caudery, campionessa del mondo indoor, a causa di un problema al polpaccio. Riflettori sulla svizzera Angelica Moser, oro europeo indoor 2021 e oro europeo a Roma. Tra le azzurre spazio a Roberta Bruni, primatista italiana all’aperto (4.73) e indoor (4.70) e alla finalista olimpica Elisa Molinarolo.

SIOLI ALL’ESAME EUROPEO

Nell’alto non c’è ovviamente Gianmarco Tamberi, ma neanche Stefano Sottile, reduce dal 2.31 di Halle. L’Italia si presenta con il neo-campione italiano Matteo Sioli, reduce dal 2.28 di Ancona, con Manuel Lando, anche lui al personale ad Ancona con 2,26, e con il debuttante Eugenio Meloni. In testa alle liste mondiali c’è Oleh Doroshchuk (2,32), davanti all’israeliano Jonathan Kapitolnik (2,31 al sole di Tel Aviv) e il ceco Jan Stefela (2,30 a Třinec). Sulla carta non c’è competizione al femminile. Iscritta l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, primatista del mondo con 2,10, campionessa olimpica di Parigi e leader stagionale con 2,01. Dietro di lei scalpitano la serba Angelina Topic, la britannica Morgan Lake, la tedesca Christina Honsel, l’altra ucraina Kateryna Tabashnyk. Debutto in maglia azzurra per Idea Pieroni.

DIAZ CONTRO HESS NEL TRIPLO

Tanta curiosità nel triplo soprattutto per i colori azzurri. Ad Ancona Andy Diaz (17.31 a Metz) non era presente per un risentimento muscolare, ma ad Apeldoorn vuole fare la voce grossa, anche perché non ci saranno Jordan Alejandro Diaz e Pedro Pablo Pichardo, gli unici a precederlo nella finale olimpica di Parigi. Spazio al tedesco Max Hess (17.41 lo scorso 8 febbraio), settimo alle Olimpiadi. Ma c’è tanta attesa per vedere all’opera Andrea Dellavalle, che ad Ancona ha stampato un 17.36. Iscritto anche Simone Biasutti. Al femminile spazio ad Ottavia Cestonaro ed Erika Saraceni.