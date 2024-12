Il destino di Valentino Rosi e della Yamaha si incrocia di nuovo? Dopo una lunga carriera sul dorso del bolide nipponico che ha visto il dottore vincere 4 titoli, l’annuncio stupisce tutti.

Dal 1996 al 2021 Valentino Rossi ha dato sfoggio alle sue abilità, partendo dalla 125 fino ad arrivare alla Moto GP, periodo di cui tutti conosciamo i risultati ottenuti. Il legame di Valentino con le moto è sempre stato viscerale, tanto che nel 2013 il pilota urbinate ha dato vita alla VR46 Racing: team dedicato a favorire la crescita di giovani promesse del motociclismo nostrano.

Con il suo team Valentino, almeno inizialmente, ha partecipato alle gare di Moto 2 e Moto 3, per poi passare alla MotoGp con la sinergia tutta italiana insieme alla Ducati. La sua lunga carriera prosegue ancora oggi e a quanto pare il Dottore sarebbe stato vicino a riabbracciare il team che gli ha dato lustro dal 2004 al 2010. La cosa ha stupito tutti i fan, ma anche i maggiori esponenti del motociclismo internazionale, tanto che qualcuno ha anche dubitato della fondatezza di tali intenzioni da parte di Valentino Rossi.

Aldeguer svela tutto: Rossi voleva la Yamaha

La partnership tra VR46 Racing e Ducati stava per volgere al termine fino a poco tempo fa. Fermin Aldeguer, pilota che dalla prossima stagione monterà la Gresini, ha preso parte ad una lunga intervista per il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo. Oltre a commentare il passaggio di Marquez in Ducati, il ragazzo di 19 anni ha raccontato un retroscena che sorprende. Secondo lui infatti la VR46 Racing “Aveva delle opzioni – come la Yamaha – che voleva avere più moto in griglia. Quando Pablo Nieto voleva che corressi con la sua squadra, erano in trattative con la Yamaha”.

Alla base di questa scelta poteva esserci un possibile rifiuto da parte di Valentino Rossi per quanto riguarda l’arrivo di Marquez in Ducati, che poi ha comunque chiuso l’accordo. Aldeguer ha infine chiosato: “Poi tutto è cambiato e alla fine è stata Pramac la squadra che avrebbe avuto le moto Yamaha, ma in quel momento tutto indicava che sarebbe stata la squadra di Valentino Rossi”.

Dopotutto Aldeguer si è accordato con il team Gresini, mentre la VR46 ha beneficiato di una moto Ducati factory e Pramac ha rotto con la Ducati per approdare in Yamaha. Dal 2025 pertanto la Petramina Enduro VR46 Racing sarà ancora in partnership con Ducati, coprendo di fatto il buco lasciato dalla Pramac: ciò significa che il team di Valentino Rossi potrà beneficiare di una Ducati ufficiale per la prossima stagione, al pari di quelle che cavalcheranno Bagnaia e Marc Marquez. Sarà quindi Di Giannantonio a pilotare la Desmosedici GP ufficiale.