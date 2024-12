L’edizione della Kings League andata in scena in Messico la scorsa primavera ha cambiato la vita di Michele Trombetta, che a suon di gol ha trascinato l’Italia ed è diventato una star sui social. L’attaccante aveva già un passato nelle serie minori italiane, ma nella stagione 2024/2025 per lui si sono spalancate le porte della Serie C. Ha infatti firmato un contratto con la Giana Erminio, salvo poi rescinderlo dopo appena 10 presenze. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo cos’è successo.

Il comunicato del club

“La Giana Erminio comunica di aver risolto in maniera consensuale il contratto che legava il calciatore Michele Trombetta alla società sino al 30 giugno 2025. A Trombetta, attaccante classe ’94, che con la maglia della Giana ha collezionato 10 presenze, 2 gol e un assist fra campionato e Coppa Italia Serie C NOW 2024/25, vanno i più sinceri auguri per la sua prossima avventura e per il futuro proseguimento della sua carriera professionale”.

Le parole di Trombetta

“Alla famiglia Giana e ai suoi tifosi. Vi scrivo per salutarvi e ringraziarvi, ho deciso negli ultimi giorni di affrontare una nuova avventura (al Forlì in Serie D, ndr), un’esperienza speciale all’interno dello sport che mi si è presentata e alla quale non ho potuto rinunciare. Mi dispiace, perché il vostro affetto e la vostra passione per la Giana mi hanno contagiato fin dal primo giorno, e mi hanno sostenuto negli ultimi mesi in cui ero indisponibile. Con voi ho vissuto momenti, emozioni, prime volte, e esperienze che porterò sempre con me. Tifo per voi, ci vedremo sicuramente allo stadio. Grazie di cuore. Michele”.

L’accordo con il Forlì

Poco dopo aver rescisso il contratto con la Giana Erminio, Michele Trombetta è stato ufficializzato come un nuovo giocatore del Forlì, club che milita in Serie C. Di seguito la nota:

“Michele Trombetta è un nuovo giocatore del Forlì. L’attaccante classe 1994 indosserà la maglia biancorossa nel prosieguo di stagione. Da parte della società il migliore in bocca al lupo per l’avventura che inizia alla caccia di obiettivi comuni.

Trombetta arriva a Forlì dopo aver iniziato la sua stagione con la maglia della Giana Erminio in Serie C, con cui ha collezionato 10 presenze con due gol e un assist. Cresciuto nel settore giovanile del Modena ha vissuto una lunga carriera tra i dilettanti sino alla definitiva esplosione con la maglia del Corticella con cui, in due stagioni ha collezionato 65 partite, con 28 gol e 5 assist. Un acquisto fortemente voluto dalla Società e dallo staff tecnico che lo ha avuto e lanciato con la maglia bolognese. Una pedina pronta a dare un impatto importante al prosieguo di stagione biancorosso”.

Il ritorno in Kings League

Alla base della sua scelta di scendere di categoria, passando dunque dal professionismo al dilettantismo, c’è verosimilmente anche il desiderio di tornare a giocare la Kings League. Il 1° gennaio prenderà infatti il via la Kings World Cup Nations, che vedrà l’Italia sfidare altre 15 nazioni, e Trombetta non è voluto mancare all’appuntamento. Se da un lato c’è il rischio di disputare una sola partita (in caso di eliminazione prematura), dall’altro c’è anche la prospettiva di fare strada e arrivare a giocare la finale all’Allianz Stadium di Torino.

Chi è Michele Trombetta

Alto 1.94, è un ariete che ha nel gioco aereo la sua qualità principale. Nell’avventura in Messico con gli Stallions ha però dimostrato anche un’ottima predisposizione nel movimento al tiro, offrendo soluzioni preziose alla squadra grazie alla sua forza fisica. Fuori dal campo, invece, è un idolo sui social: vanta circa 70mila followers, pubblica post in collaborazione con sponsor del calibro di Adidas ed è costantemente menzionato nei commenti dagli utenti, che ricordano i gol segnati in Messico e ripetono il tormentone “Si è girato Trombetta“.