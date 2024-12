Il programma e tutti gli orari degli eventi previsti per la giornata di mercoledì 25 dicembre per quanto riguarda lo sport in tv. Si fermano tutti gli sport, ma non l’Nba che sarà protagonista con il classico Christmas Day. Si parte alle 18.00 (diretta su Sky Sport Nba) con la sfida tra i New York Knicks di Karl Anthony Towns e Jalen Brunson e i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama e Chris Paul. Si proseguirà con Luka Doncic e Kyrie Irving in campo in Dallas-Minnesota (20.30) e con la super sfida a Est tra Boston e Philadelphia (23.00). Altre due partite nella notte tra il 25 e il 26 con Steph Curry e LeBron James faccia a faccia in Golden State-Lakers (02.00) e il rematch della sfida di due giorni fa tra Phoenix e Denver (04.30).