Le sue parole non sono hanno attirato ma hanno, almeno per un attimo, fatto gelare il sangue a tutti i suoi tifosi e in generale a chi segue con passione la MotoGP. Di seguito tutti i dettagli,

Marquez e le dichiarazioni che hanno stupito tutti gli appassionati di MotoGP

Ai microfoni di ‘The Telegraph’, Marc Marquez ha dichiarato: “A volte anche io mi chiedo perché continuo ad andare avanti, ma le moto sono la mia passione. Se mi chiedessi qual è il mio hobby? Direi le moto. Andare in moto è il mio più grande hobby ed è diventato il mio lavoro”.

“Sono molto fortunato – ha continuato Marquez – ad avere questo lavoro e voglio continuare. Sulla moto, mi assumo ogni volta il massimo rischio perché è il mio lavoro. Quando cadi, quando scivoli lungo la pista, pensi solo a raggiungere la moto di scorta ai box”.

Ma poi il pilota della Ducati ha anche ammesso: “A volte capisci lo schianto, a volte no, ma non abbiamo paura di schiantarci. Se capisci l’incidente, ad esempio quando freni troppo tardi e sai perché è avvenuto l’incidente, puoi spingere di nuovo subito”.

Le parole di Marquez su quanto vissuto in passato e sulle sue nuove consapevolezze

Le cose cambiano e la maturità fa vedere tutto da un nuovo punto di vista, tanto che lo spagnolo ha ammesso: “Cinque anni fa, prima degli infortuni, vincere era la cosa normale. Ora mi rendo conto che vincere non è una cosa normale”.

“Dopo tutti gli infortuni e quattro o cinque lunghe operazioni al braccio – ha aggiunto – ora se vinco è come un regalo. Ho avuto una grande carriera e ora sono tornato a spingermi oltre i limiti per cercare di migliorare”. “L’anno scorso ho fatto la cosa più difficile della mia carriera ed è stata quella di riprendermi da quegli infortuni e vincere di nuovo con Gresini”. E si può dire che l’esperienza in Ducati sia cominciata nel migliore dei modi. Perché Marquez non solo ha vinto ma non ha neppure lasciato scampo agli avversari.