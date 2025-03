Diciannove azzurri, dieci uomini e nove donne, saranno impegnati sabato 15 e domenica 16 marzo allo stadio Neo Gsp di Nicosia, dove nel week end andrà in scena la Coppa Europa di lanci. Un banco di prova che si presenta a pochi giorni dagli Europei indoor di Apeldoorn, dove gli azzurri del peso non hanno vissuto bei momenti. Tra l’eliminazione clamorosa di Leonardo Fabbri e l’ottava piazza di Zane Weir in finale, nell’ultimo atto della rassegna al coperto è emerso Nick Ponzio, che si è classificato in sesta posizione con la misura di 20.26. L’occasione a Cipro è ghiotta visto che è del classe 1995 la miglior misura dell’anno tra gli iscritti: un 20,67 messo a referto a Nehvizdy, che relega in seconda posizione nella start list il tedesco Eric Maihofer (20,37). Tanta curiosità nel giavellotto, dove l’Italia si presenta con Giovanni Frattini, che vanta un 83.61 come personal best (secondo italiano all-time) e un 80.00 registrato ai Campionati Invernali di Lanci a Pescara. Un segnale per lo spagnolo Manu Quijera e il portoghese Leandro Ramos, che si sono spinti fino ad 81.46 e 81.20. Tra gli iscritti anche Roberto Orlando (80.35 PB). Enrico Saccomano e Alessio Mannucci rappresenteranno gli azzurri nel disco, dove è in programma l’esordio stagionale dello sloveno campione d’Europa Kristjan Ceh. Cast ancora più stellare quello del martello, che vedrà la presenza dell’argento e bronzo di Parigi 2024, l’ungherese Bence Halasz e l’ucraino Mykhaylo Kokhan. Tra gli uomini da battere però c’è anche il transalpino Yann Chaussinand, che ha lanciato il martello a 81.56, stampando la terza miglior prestazione francese di tutti i tempi.

FANTINI E OSAKUE PRONTE A MIGLIORARSI

Martello che al femminile vedrà in lotta per il podio Sara Fantini, vincitrice nel 2023 in Coppa Europa lanci, reduce dal 70,81 dei campionati invernali di Rieti e dalla sedicesima maglia tricolore consecutiva. Davanti a lei in stagione solamente la francese Rose Loga (73,17), bronzo europeo allo stadio Olimpico, e la giovane finlandese classe 2005 Silja Kosonen, protagonista pochi giorni fa di un lancio nel ghiaccio finlandese con la misura di 75.45 (record nazionale). Riflettori puntati anche sulla danese Katrine Jacobsen, sull’altra finlandese, finalista olimpica, Krista Tervo, la francese Alexandra Tavernier, la romena Bianca Florentina Ghelber e la tedesca Samantha Borutta. Grande attesa nel disco per vedere all’opera Daisy Osakue, a caccia dei primi sessanta metri dell’anno dopo lo stagionale di 59,71 di Rieti. Le migliori misure stagionali, tra le iscritte, ce l’hanno la portoghese Liliana Cà (62.39) e la francese Melina Robert-Michon (62.18). Sopra i 60 anche le tedesche Kristin Pudenz (61.59) e Marike Steinacker (61.36). Iscritta anche Emily Conte, azzurra agli Europei di Roma. Nel giavellotto c’è la campionessa tricolore Paola Padovan, mentre nel peso toccherà alla vincitrice degli Assoluti indoor di Ancona Sara Verteramo.

OCCHI PUNTATI SUGLI UNDER 23

Tanta ambizione per la squadra femminile U23 che ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Europa a Leiria. In entrambi i trionfi era presente Rachele Mori nel martello. L’obiettivo è la tripletta e la campionessa mondiale under 20 a Cali 2022 vuole dare il suo contributo dall’alto del suo 67,92 di Rieti, misura principale dell’anno tra le iscritte. Al via nel disco Benedetta Benedetti che ha un personale di 56,22. Nel peso tocca ad Anna Musci, 16,11 ad Ancona a sette centimetri dal PB. Completa il quadro la più giovane della spedizione, la junior Vittoria Rapetti nel giavellotto. Tra i pari categoria al maschile spazio a Lucio Visca nel giavellotto (73,31 nel 2024), Stefano Marmonti nel disco, Filippo Maria Iacocca nel martello, Emmanuel Musumary nel peso.