Arriva una decisione ufficiale che riguarda Marc Marquez e Valentino Rossi: è pazzesco, il duello tra i due continua! Ecco cosa è successo

Adesso lo si può dire senza dubbi di essere smentiti: Marc Marquez è tornato e l’ha fatto da protagonista. Molti fan avevano dubbi sulla nuova stagione in cui lo spagnolo rientrava con l’obiettivo dichiarato di tornare alla vittoria, dopo anni difficili che lo avevano portato ad un passo dal ritiro. Il classe ’93 non ha mai fatto mistero di esser tornato a fare sul serio e di voler vincere, ma i più scettici la pensavano diversamente.

Detto fatto: nel primo Gran Premio della stagione, quello dello scorso weekend in Thailandia, la vittoria è andata a Marc Marquez che si appresta ad essere grande protagonista del Motomondiale 2025. Le possibilità di una sua vittoria aumentano. Ora naturalmente andranno fornite altre risposte, a partire dai prossimi impegni. La settimana prossima in Argentina ci sarà un nuovo test per certificare se Marquez è davvero tornato.

Rossi-Marquez, nuovo duello in vista: lo spagnolo vuole agguantarlo

Il suo duello con Valentino Rossi può così riprendere, seppur a distanza in quanto “The Doctor 46” è ormai fuori dal circus. Restano però diversi riconoscimenti conquistati nel corso della carriera da parte della leggenda azzurra e che vorrebbe custodire tutti per sé. L’ultima decisione ufficiale può in un certo senso ostacolare questa sua volontà.

Marquez, infatti, potrebbe presto aggiungere un altro prezioso trofeo alla sua collezione. Si tratta del prestigioso premio Laureus che si terrà a Madrid il prossimo 21 aprile. Nella categoria “Comeback of the Year” (ovvero il “ritorno dell’anno”) c’è proprio lo spagnolo. La concorrenza è comunque folta, visto che sono ben sei i candidati. Nessuno di loro, però, ha la fama a livello mondiale di Marquez. Ciò potrebbe significare strada in discesa per la conquista dell’ambito trofeo.

Passando alle statistiche questa è la quinta volta che Marquez viene inserito tra i candidati ma lo ha vinto solo nel 2014 nella categoria “Rivelazione dell’anno”. Nel mondo del motociclismo, invece, oltre a questo riconoscimento di undici anni fa, il Laureus è andato per ben tre volte a Valentino Rossi, l’unico ad averlo conquistato in più di un’occasione. Lo spagnolo ha tutta l’intenzione di avvicinarsi e magari in futuro eguagliarlo. Sta di fatto che il “duello” tra i due è ormai infinito e anche se non più direttamente in pista, vive di diversi episodi per quanto concerne traguardi, premi e record.